Tragedia ad Adria | muore il piccolo Mattia Restuccia la mamma autorizza la donazione degli organi
Il dramma di Mattia. Un’epigrafe con il volto di un bambino dagli occhi timidi e lo zainetto in spalla. Accanto la scritta: «Mattia vivrà per sempre dentro di noi». È così che la comunità di Adria piange Mattia Restuccia, 7 anni, morto dopo cinque giorni di agonia all’ospedale di Padova in seguito a un drammatico incidente stradale. Nonostante le cure immediate, l’elisoccorso e un delicato intervento chirurgico, le ferite riportate dal piccolo si sono rivelate troppo gravi. La madre ha autorizzato la donazione degli organi, un gesto di straordinario altruismo che permetterà ad altri bambini di avere una nuova possibilità di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
- Speranze finite, per il piccolo di 7 anni - Impossibile sperare ancora, la mamma autorizza l'espianto degli organi. #adria #incidente #vocedirovigo - facebook.com Vai su Facebook
