Il docente dell’istituto comprensivo “55 Piscicelli-Maiuri” si è accasciato davanti agli studenti poco dopo l’ingresso. Inutili i tentativi di rianimarlo con il defibrillatore. Sul posto carabinieri e sanitari del 118. Una tragedia ha colpito questa mattina l’istituto comprensivo “55 Piscicelli-Maiuri” di Napoli , dove un docente di 60 anni è morto dopo aver accusato un malore . 🔗 Leggi su 2anews.it

In questa notizia si parla di: tragedia - scuola

Tragedia nel cantiere di una scuola, muore un operaio di 48 anni: si è accasciato sotto al sole

Aereo si schianta su una scuola e diventa una palla di fuoco: è tragedia (VIDEO)

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

TRAGEDIA SFIORATA A TRENTO: INVESTITO UN 12ENNE MENTRE ANDAVA A SCUOLA IN BICICLETTA Intorno alle 7:30 di questa mattina un ragazzino di 12 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto sul Lungadige Leopardi, a Trento, me - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in classe a Napoli, maestro 60enne accusa malore e muore durante la lezione. Colleghi e alunni sotto choc; Napoli, accusa malore in classe: morto docente 60enne; Incidente Pedemontana, docente in gita muore sul colpo: aveva 43 anni, era di Napoli e insegnava dall’anno scorso.

Tragedia a scuola a Napoli, docente 60enne muore in aula per un malore improvviso - Maiuri” si è accasciato davanti agli studenti poco dopo l’ingresso. 2anews.it scrive

Malore in aula, docente poco dopo muore a Napoli - Maiuri" di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto subito dopo. Come scrive ansa.it