Tragedia a Scafati Paolina travolta e uccisa da un suv mentre attraversa la strada
Tragedia nel pomeriggio del 15 settembre a Scafati. Una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata travolta e uccisa da un suv mentre attraversava la strada in via Cavallaro, a pochi metri dalla sua abitazione. L’impatto è avvenuto intorno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
