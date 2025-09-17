Traffico Roma del 17-09-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sta calando di intensità traffico sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare permangono comunque incolonnamenti in carreggiata interna dalla Nomentana all'uscita La Russa a complicare la situazione attenzione un incidente nella zona sud del raccordo rallentamenti con code a tratti sempre per traffico intenso in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale permangono quote dalla Farnesina alla Salaria in direzione San Giovanni sulla stessa tangenziale Ci sono code anche dall'uscita di Porta Maggiore fino a viale Castrense lungo la direzione opposta ovvero sia verso lo stadio Olimpico rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria permangono rallentamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila da via Filippo Fiorentini al Raccordo la polizia locale Cervignano ancora un incidente con disagio in viale di Torre Maura incidente avvenuto all'altezza di via di Torre Spaccata incidente con rallentamenti in via di Casal Boccone altro incidente nella zona Casalpalocco via del Canale della Lingua nei pressi di via niceneto questa notte a partire dalle ore 22 chiusura totale della galleria Giovanni XXIII sia a salire sia a scendere quindi nelle due direzioni sia verso la pineta Sacchetti sia in direzione dello Stadio Olimpico orari apertura domani mattina alle 6 maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

