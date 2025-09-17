Luceverde Roma Buonasera e ben trovati sulla raccordo anulare incolonnamenti per traffico molto intenso in carreggiata interna tra le uscite cassia-flaminia e Salaria altre cose sempre interno a partire dalla Nomentana fino all'uscita La Rustica nella zona sud del raccordo sempre in carreggiata interna Attenzione rallentamenti con code a tratti dall' uscita Ardeatina fino allo svincolo Parco de' Medici in direzione quindi Aurelia si tratta di un incidente ancora sul raccordo abbiamo contratti per traffico molto intenso è in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale cose dalla Farnesina alla Salaria in direzione San Giovanni sulla stessa tangenziale code anche dall'uscita di Porta Maggiore fino a viale Castrense era nettamente con codino oltre a partire dalla stazione Tiburtina alla Salaria in direzione quindi Stadio Olimpico ci sono naturalmente incolonnamenti su Molte strade in uscita dal centro ma in particolare sulla casa e sulla Flaminia rispettivamente tra Tomba di Nerone la Giustiniana è dato incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale est e fino a viale Palmiro Togliatti in direzione del raccordo la polizia locale Ci segnala ancora un incidente con disagi sulla Nomentana all'altezza di via Novara ci troviamo a ridosso di viale Regina Margherita altro incidente in via di Torrenova all'intersezione con via del Torraccio di Torrenova inevitabili le ripercussioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-09-2025 ore 18:30