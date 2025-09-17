Traffico Roma del 17-09-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori sulla rete viaria per interventi di rinnovo dei binari del tram in via Prenestina è in Viale Palmiro Togliatti il servizio del tram 14 è in funzione tra termini e largo Preneste da Largo Preneste a Viale Palmiro Togliatti è attivo un servizio di bus sostitutivo lunedì 22 settembre trasporto pubblico a rischio per uno sciopero generale nazionale di 24 ore a Roma l'agitazione interesserà la rete Atac servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 m c prosegue il cantiere per il prolungamento ha tracciato da San Giovanni al Colosseo fino a venerdì è prevista la limitazione serale della linea con le ultime corse dei treni dal capolinea di Pantano alle 20:30 ed Lory San Giovanni alle 21 poi il collegamento è garantito dalle navette M C San Giovanni Casilina pantano e MC3 San Giovanni parco di Centocelle sabato e domenica weekend di chiusura totale della metro C con servizio sostitutivo per l'intera giornata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

