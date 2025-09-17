Traffico Roma del 17-09-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare code dallo svincolo Pontina lo svincolo Appena entrambi i sensi di marcia sul tratto Urbano della A24 traffico intenso dal raccordo in direzione della tangenziale code sulla tangenziale da San Giovanni fino alla Salaria tu la Flaminia traffico rallentato tra Labaro a Tor di Quinto in direzione piazzale Flaminio sulla Salaria Villa Spada Ponte Salario sulla Colombo code tra Casal Palocco ed Eur in direzione centro sulla Pontina code dallo svincolo Castel Romano verso il centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
