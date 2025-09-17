Traffico Roma del 17-09-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma dei ritrovati rallentamenti e code su tutte le principali strade consolari in entrata verso il centro I maggiori disagi sull'Aurelia con code da Malagrotta via Aurelia Antica lungo la Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est altre cose sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone anche per un incidente avvenuto all'altezza di via al sesto miglio sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Casilina all'ardeatina è lungo la carreggiata esterna dalla Trionfale all' Aurelia è ancora dalla Roma Fiumicino alla via del Mare in quei momenti sulla diramazione Roma sud da Torrenova raccordo stessa situazione sul tratto Urbano della A24 con code dal raccordo alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra Largo Lanciani via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico vuole anche verso San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense per un incidente code su via Prenestina altezza di via dell'Olmo in direzione del centro tra ancora intenso sulla via del mare la via Ostiense con code tra Acilia e Vitinia altre code lungo la via Cristoforo Colombo da via di Acilia via di Malafede e sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia per ricorso e proseguendo da Tor de' Cenci all'Eur per il traffico intenso come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
