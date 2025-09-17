Traffico Roma del 17-09-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno Data l'ora ci sono naturalmente rallentamenti e code su tutte le principali strade consolari in entrata verso il centro I maggiori disagi sull'Aurelia con cuore da via Spezia via Aurelia Antica è lungo la Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe sul Raccordo Anulare cuore in carreggiata interna dalla Casilina Ardeatina incolonnamenti sulla diramazione Roma sud da Torrenova raccordo stessa situazione sul tratto Urbano della A24 con code da Viale Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est cuore da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code anche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense nel quadrante Sud code sulla via del mare la via Ostiense Acilia Vitinia è lungo la via Cristoforo Colombo da via di Acilia a via di Malafede code anche sulla Pontina da Pomezia a Tor de' Cenci e dal raccordo all'Eur come sempre per i dettagli di quel altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

