Traffico Lazio del 17-09-2025 ore 17 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite cassia-flaminia e Salaria altre cose dalla Nomentana all'uscita alla rustica nella zona sud del raccordo abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code sempre per traffico molto intenso dalla Farnesina alla Salaria direzione San Giovanni ci sono poi incolonnamenti su Molte strade in uscita dal centro in particolare sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra Tomba di Nerone la Giustiniana e da Tor di Quinto a Labaro questa notte a partire dalle ore 22 chiusura totale della galleria Giovanni XXIII sia a salire quindi in direzione Pineta Sacchetti sia a scendere quindi verso lo stadio Olimpico orari apertura domani mattina alle 6 e questa sera chiusura Hunt per la linea C della metropolitana ultima corsa da San Giovanni alle ore 21 mentre l'ultimo convoglio da Pantano partirà alle 20:30 sabato e domenica per la stessa M C chiusura per l'intera giornata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

