Traffico di esseri umani e violenza sessuale preso latitante | deve scontare 10 anni di carcere

Perugiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condanna definitiva a dieci anni di carcere per violenza sessuale e traffico di esseri umani, ma si rende irreperibile. La Polizia di Stato di Perugia lo ha rintracciato e portato a Capanne, in esecuzione di un ordine di esecuzione della carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

