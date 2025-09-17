Traffico di droga sull’asse Lombardia-Gela | Carabinieri arrestano 15 persone colpito il clan Rinzivillo

Lanotiziagiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante di aver favorito Cosa nostra. Nel mirino, in particolare, la famiglia mafiosa di Gela riconducibile al clan Rinzivillo. Il provvedimento, disposto dal gip di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è l’esito di una complessa indagine denominata “The Wall”, che ha ricostruito le attività del sodalizio tra maggio 2024 e giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

traffico di droga sull8217asse lombardia gela carabinieri arrestano 15 persone colpito il clan rinzivillo

© Lanotiziagiornale.it - Traffico di droga sull’asse Lombardia-Gela: Carabinieri arrestano 15 persone, colpito il clan Rinzivillo

In questa notizia si parla di: traffico - droga

Traffico di droga via posta, sequestrati 55 chili di stupefacente

Fatjon Gjonaj è stato estradato: chi è il braccio destro dell’ex capo ultrà Luca Lucci nel traffico di droga

‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma

Traffico di droga con la Lombardia, due arresti a Cagliari - Avrebbero fatto parte di un gruppo criminale specializzato nella coltivazione e nel traffico di droga, anche con collegamenti in Lombardia. Si legge su ansa.it

Traffico di droga tra la Sardegna e la Lombardia, due arresti - Si sarebbero occupati della produzione della marijuana, della logistica e delle spedizioni della droga in Lombardia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Droga Sull8217asse Lombardia