Traffico di droga sull’asse Lombardia-Gela | Carabinieri arrestano 15 persone colpito il clan Rinzivillo
Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante di aver favorito Cosa nostra. Nel mirino, in particolare, la famiglia mafiosa di Gela riconducibile al clan Rinzivillo. Il provvedimento, disposto dal gip di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è l’esito di una complessa indagine denominata “The Wall”, che ha ricostruito le attività del sodalizio tra maggio 2024 e giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: traffico - droga
Traffico di droga via posta, sequestrati 55 chili di stupefacente
Fatjon Gjonaj è stato estradato: chi è il braccio destro dell’ex capo ultrà Luca Lucci nel traffico di droga
‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma
Traffico di droga, 9 misure cautelari. Colpita organizzazione legata al clan Strisciuglio. Operazione della #Polizia di Stato dalle prime luci dell'alba. Il provvedimento emesso dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia a #Bari - X Vai su X
TRIS Siracusa. . Arrestate sette persone per spaccio di droga. Devono rispondere a vario titolo di aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, operante nel quartiere “Falsomiele” - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di droga con la Lombardia, due arresti a Cagliari - Avrebbero fatto parte di un gruppo criminale specializzato nella coltivazione e nel traffico di droga, anche con collegamenti in Lombardia. Si legge su ansa.it
Traffico di droga tra la Sardegna e la Lombardia, due arresti - Si sarebbero occupati della produzione della marijuana, della logistica e delle spedizioni della droga in Lombardia. Da ansa.it