Una vasta operazione antidroga dei Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante di aver favorito Cosa nostra. Nel mirino, in particolare, la famiglia mafiosa di Gela riconducibile al clan Rinzivillo. Il provvedimento, disposto dal gip di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è l’esito di una complessa indagine denominata “The Wall”, che ha ricostruito le attività del sodalizio tra maggio 2024 e giugno 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Traffico di droga sull’asse Lombardia-Gela: Carabinieri arrestano 15 persone, colpito il clan Rinzivillo