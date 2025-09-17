Traffico di droga nel Barese nella guerra fra clan anche un tentato sequestro

Negli scontri fra clan si sarebbe registrato anche un tentato sequestro di persona. L'inquietante particolare è emerso durante le indagini, compiute dagli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Bari, che avrebbero portato alla luce un'articolata attività di traffico di droga. 🔗 Leggi su Baritoday.it