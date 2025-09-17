© Ecodibergamo.it - Tra cantieri, traffico e rientro a scuola: Bergamo cambia volto con la mobilità sostenibile

Dietro i disagi di questi giorni c’è un piano. Il Comune di Bergamo sta infatti ridisegnando la mobilit à cittadina con più spazi per bici e pedoni, l’estensione delle «Zone 30» e nuovi parcheggi di interscambio per alleggerire il centro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

In questa notizia si parla di: cantieri - traffico

Cantieri, l’autunno caldo del traffico. Il Comune vara il piano ’viali liberi’. Agenti in strada e guerra alle infrazioni

Cantieri come funghi, è paralisi. Traffico impazzito sull’Indiano. Caos viale Europa: "Mai un vigile"

Cantieri estivi e traffico, Pd: “Città ingabbiata. Dal Comune gestione improvvisata”

Traffico nel caos per i cantieri. Bus bloccati e in ritardo fino a 40 minuti. Viabilità paralizzata anche a Corvetto https://genovaquotidiana.com/2025/09/16/traffico-nel-caos-per-i-cantieri-bus-bloccati-e-in-ritardo-fino-a-40-minuti-viabilita-paralizzata-anche-a-corvet - X Vai su X

Messina, semafori della tranvia ancora accesi: stop inutili e traffico in tilt Nelle ultime settimane la viabilità cittadina è messa a dura prova da cantieri, scuole riaperte e traffico intenso. A peggiorare la situazione ci pensano i semafori del Cityway, ancora atti - facebook.com Vai su Facebook

Tra cantieri, traffico e rientro a scuola: Bergamo cambia volto con la mobilità sostenibile; Traffico, giornata da incubo. Incidenti, cantieri e scuole. La viabilità va in “tilt“; Traffico Firenze: i cantieri, lo sciopero e l'inizio della scuola non creano il caos.

Tra cantieri, traffico e rientro a scuola: Bergamo cambia volto con la mobilità sostenibile - In questo quadro, Bergamo punta a diventare un laboratorio urbano dove pedalare significa partecipare al cambiamento: un piccolo gesto quotidiano, moltiplicato per migliaia di cittadini, capace di ... Segnala ecodibergamo.it

Rientro a scuola col caos traffico: situazione critica in via Cifaldi e via Pertini, proteste dei genitori - Situazione che si è verificata un po’ ovunque nei pressi degli istituti scolastici cittadini, in concomitanza con la ripresa delle lezioni e delle a ... ilsannioquotidiano.it scrive