Toys Center arriva a Settimo Torinese | nel nuovo punto vendita tantissime proposte per tutte le età

Torinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toys Center giovedì 18 settembre aprirà un nuovo punto vendita a Settimo Torinese, all’interno del centro commerciale di Settimo Cielo Retail Park. In uno spazio di 790 metri quadrati saranno raccolti i migliori marchi di giocattoli con tantissime proposte per tutte le età, per piccoli, grandi e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: toys - center

