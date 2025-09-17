Tortu fuori nei 200 a Tokyo | Non avrei dovuto correre ma apre alla staffetta
Si è fermata la corsa di Filippo Tortu ai Mondiali di atletica di Tokyo. Nei 200 metri l’azzurro si è classificato quinto in batteria con 20’’49, lontano dall’accesso al turno successivo. Già durante la conferenza stampa alla vigilia dei Mondiali, il velocista aveva parlato delle sue condizioni fisiche e delle incertezze relative ai 200 metri: « Per me quest’anno è stato più complicato e nell’ultimo allenamento al camp di Tokorozawa, prima di arrivare a Tokyo, ho avuto un fastidio muscolare ma grazie allo staff medico federale sto cercando di rimettermi in sesto. Non ho mai cercato alibi, se non sarò in condizione potrei non correre i 200, ma ieri ho ripreso in attesa di svolgere oggi l’ultimo test. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Tortu fuori nei 200 a Tokyo: «Non avrei dovuto correre» ma apre alla staffetta Fuori nelle batterie dei 200 metri con 20’’49. Alla Rai: «Ho iniziato a sentire la gamba irrigidirsi e ho avuto difficoltà. Prima di Tokyo, ho avuto un fastidio muscolare» - facebook.com Vai su Facebook
Tortu fuori nei 200 a Tokyo: «Non avrei dovuto correre» ma apre alla staffetta - Tortu si ferma ai Mondiali di atletica di Tokyo: quinto nei 200 in 20’’49. ilnapolista.it scrive
Tortu e Desalu subito eliminati nei 200 ai Mondiali, Diaz e Dallavalle in finale nel triplo - I velocisti azzurri hanno chiusto al quinto posto rispettivamente in 20''43 e 20''49: "Le gambe non andavano", "Ho voluto provarci" ... Lo riporta tuttosport.com