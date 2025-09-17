Torsa capitale dell’inclusione | musica e creatività per bambini e famiglie
Domenica 21 settembre, Ziqqurat presenta Con..tatto: un progetto unico nel Medio Friuli, per abbattere le barriere della disabilità.Il progettoLa musica come ponte, la creatività come strumento di crescita, la comunità come casa. Con questo spirito, l’Associazione culturale Ziqqurat presenta Con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
