Torrione assediata dalle baby gang residenti e commercianti | Intervengano le istituzioni

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notti di Via Posidonia e Via Paolo Grisignano sono diventate un incubo senza fine. Da mesi, i residenti e i commercianti della zona vivono ostaggi delle cosiddette baby gang, che ogni sera trasformano le strade in scenari di caos e violenza. Schiamazzi fino a tarda notte, danneggiamenti a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

