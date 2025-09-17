Torrione assediata dalle baby gang residenti e commercianti | Intervengano le istituzioni

Le notti di Via Posidonia e Via Paolo Grisignano sono diventate un incubo senza fine. Da mesi, i residenti e i commercianti della zona vivono ostaggi delle cosiddette baby gang, che ogni sera trasformano le strade in scenari di caos e violenza. Schiamazzi fino a tarda notte, danneggiamenti a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it