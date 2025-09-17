Tornerai ad amarti ancora | la canzone più intima di LERIA diventa un inno all’amore per se stessi

Da venerdì 19 settembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “TORNERAI AD AMARTI ANCORA”, il nuovo singolo di LERIA già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 12 settembre, un brano che la cantautrice ha scritto qualche anno fa per suo fratello Andrea. Una canzone nata per salvare una vita: “Tornerai ad amarti ancora” di LERIA. Tornerai ad amarti ancora non è solo una canzone. È una lettera piena d’amore, un abbraccio in musica, una carezza scritta al pianoforte. Questo brano, oggi reinterpretato con nuove sonorità e arrangiamenti, LERIA lo ha scritto qualche anno fa per suo fratello Andrea, in un momento in cui lui stava attraversando un periodo molto difficile. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

