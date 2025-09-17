Torneo interforze di calcio a 5 per ricordare il carabiniere Tiziano Della Ratta
Si terrà domani, giovedì 18 settembre, a Cervino, il “XII Memorial Interforze Tiziano”, torneo di calcio a cinque in ricordo dell’appuntato scelto dei carabinieri Tiziano Della Ratta. Il torneo, in programma alle ore 17, avrà luogo presso lo stadio comunale ‘Anna Razzano’.La cerimonia proseguirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it
