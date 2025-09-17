Torneo interforze di calcio a 5 per ricordare il carabiniere Tiziano Della Ratta

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domani, giovedì 18 settembre, a Cervino, il “XII Memorial Interforze Tiziano”, torneo di calcio a cinque in ricordo dell’appuntato scelto dei carabinieri Tiziano Della Ratta. Il torneo, in programma alle ore 17, avrà luogo presso lo stadio comunale ‘Anna Razzano’.La cerimonia proseguirà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torneo - interforze

Beach volley e solidarietà unite per l’autismo. Successo per il primo torneo interforze

Connubio tra sport e solidarietà: nasce il primo torneo interforze per la Fondazione "Salesi"

Sport e solidarietà, il 4 settembre ad Ancona il primo torneo interforze per la Fondazione Ospedale Salesi ETS

Torneo interforze di calcio a 5 per ricordare il carabiniere Tiziano Della Ratta; Lo sport incontro la solidarietà con il 5° Torneo Interforze Regione Veneto; Torneo Città di Monza: arriva la competizione interforze di calcio a 7.

Diocesi: Vallo della Lucania, si avvia a conclusione il primo Torneo di calcio a 5. Domani le finali della categoria Under 12 - La diocesi di Vallo della Lucania si tinge dei colori dello sport con il primo Torneo diocesano di calcio a 5, un’iniziativa che ha coinvolto parrocchie, oratori e comunità locali, unendo sotto il ... Secondo agensir.it

Torneo di calcio a 5 'Città di Ancona': al via la 26esima edizione - Se digitate "Città di Ancona il Pertini" l’intelligenza artificiale ve lo descriverà così: "Piazza Pertini è nota per essere la sede del torneo di calcio a 5 ’Città di Ancona’". Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Torneo Interforze Calcio 5