Torna Schio si rivede Toffano

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un momento atteso da molti, il ritorno alla luce del Rally Città di Schio, e fra questi anche Giovanni Toffano era ansioso di ritornare a competere su strade che hanno scritto la storia del rallysmo in Veneto e non solo. Rispolverato grazie ad una nuova e determinata organizzazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - schio

Cerca Video su questo argomento: Torna Schio Rivede Toffano