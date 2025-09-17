Pisa, 17 settembre 2025 - Unire studio e pratica, mettere alla prova le proprie competenze, aprire finestre sul mondo del lavoro: torna a Pisa il Sant’Anna Business Game, la competizione internazionale organizzata da JEBE – Junior Enterprise Business & Engineering della Scuola Superiore Sant’Anna. Dal 20 al 22 novembre 2025 giovani universitarie e universitari si sfideranno su casi di consulenza realistici, challenge creative e momenti di networking, in un evento che punta a far incontrare eccellenza accademica e imprese. Il Business Game non è solo una gara, ma un laboratorio di idee e di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Sant'Anna Business Game: una gara per avvicinare studenti e mondo del lavoro