Torna Sant' Anna Business Game | una gara per avvicinare studenti e mondo del lavoro
Pisa, 17 settembre 2025 - Unire studio e pratica, mettere alla prova le proprie competenze, aprire finestre sul mondo del lavoro: torna a Pisa il Sant’Anna Business Game, la competizione internazionale organizzata da JEBE – Junior Enterprise Business & Engineering della Scuola Superiore Sant’Anna. Dal 20 al 22 novembre 2025 giovani universitarie e universitari si sfideranno su casi di consulenza realistici, challenge creative e momenti di networking, in un evento che punta a far incontrare eccellenza accademica e imprese. Il Business Game non è solo una gara, ma un laboratorio di idee e di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fuochi d’Artificio oggi a Roma: torna la Girandola di Castel Sant’Angelo 2025
A Sant’Andrea torna “la notte del museo”
Zappaterra e Mazzocchi a Mesola. Lenzi torna al Sant’Agostino
#16settembre Torna domenica 21 settembre “Assaggia Sant’Eufemia”, nona edizione della Festa patronale del quartiere Sant’Eufemia della Fonte, organizzata dall’associazione Botteghe di Sant’Eufemia in collaborazione con realtà del territorio e con il patro - facebook.com Vai su Facebook
