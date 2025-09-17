Torna regolare la balneazione in zona Pietrarsa | cosa hanno evidenziato le nuove analisi
Torna regolare la balneazione in zona Pietrarsa. Le nuove analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), infatti, hanno evidenziato 'parametri microbiologici' ritornati nei limiti previsti dalla legge a Napoli, nel tratto di mare in questione.
Portici, torna regolare la balneazione in zona Pietrarsa - Le nuove analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) hanno evidenziato «parametri microbiologici» ritornati nei limiti previsti dalla legge.
Monitoraggio acque Napoli: torna regolare balneazione zona Pietrarsa - Parametri microbiologici ritornati nei limiti previsti dalla legge