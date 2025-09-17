Torna regolare la balneazione in zona Pietrarsa | cosa hanno evidenziato le nuove analisi

17 set 2025

Torna regolare la balneazione in zona Pietrarsa. Le nuove analisi condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), infatti, hanno evidenziato ‘parametri microbiologici’ ritornati nei limiti previsti dalla legge a Napoli, nel tratto di mare in questione. In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

