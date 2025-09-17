Torna Piazza Paradiso Cabaret a Collegno | sei serate di grande comicità a ingresso gratuito

Torinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno riapre il sipario sulla rassegna “Piazza Paradiso Cabaret”. Per il quarto anno consecutivo, l'evento propone sei serate a ingresso gratuito con alcuni dei nomi più amati della comicità italiana e giovani. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

