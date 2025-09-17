Anche quest’anno Lucca si prepara ad accogliere una nuova edizione di Pianeta Terra, Festival diretto da Stefano Mancuso, ideato e organizzato da Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La manifestazione si terrà da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, nei luoghi più suggestivi della città: la Chiesa di San Francesco, la Cappella Guinigi, la Sala Vincenzo da Massa Carrara, Palazzo Ducale, l’Orto Botanico, l’Auditorium del Suffragio, la Libreria Civica Agorà, la Sala Convegni di Confindustria Toscana Nord. Questa quarta edizione dal titolo “ Sistemi instabili “ è stata presentata ieri nella sede di Editori Laterza a Roma, alla presenza anche del presidente Giuseppe Laterza e del sindaco Mario Pardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “Pianeta Terra Festival“. La fragilità del nostro mondo. Sguardo sui "sistemi instabili"