La ricetta ha dimostrato di funzionare e dunque vale la pena di riproporla, aggiungendo qualche ingrediente per renderla ancora più gustosa. Torna per il terzo anno consecutivo “Uno Stradivari per la Gente- Suoni nelle fabbriche”, iniziativa organizzata dalla Fondazione Ticino Olona che nelle passate edizioni era riuscita nell’intento di portare la musica nei luoghi di lavoro grazie a una serie di concerti “in azienda”, impreziositi dalla presenza sul palco di un violino Stradivari del 1730. È stato presentato ieri a Ossona, infatti, l’unico evento di questa terza stagione, che avrà una valenza multipla: alla tradizionale musica classica dell’ Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta dal maestro Mauro Ivano Benaglia e arricchita dalle virtù del violinista Lorenzo Meraviglia che suona uno Stradivari del 1730, sono state aggiunte le poesie di Giorgio Colombo, poeta e fotografo e presidente della Comat di Ossona, azienda che ospiterà il concerto, e le opere artistiche dell’Associazione Artistica Legnanese, presieduta da Filippo Bonzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna lo “Stradivari per la gente”. Incanti di suoni e poesia in fabbrica