Torna libero Christian Brückner il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann | Ha progetti per il futuro ma soffre d' ansia

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato un uomo libero Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa della piccola Madeleine McCann. Il 48enne tedesco, che non è mai stato incriminato per il rapimento della bimba inglese, è stato scarcerato nella mattina di oggi, mercoledì 17 settembre: Brückner ha lasciato la. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - libero

Stalking sull’ex compagna: 40enne torna libero, revocati i domiciliari

L'inchiesta sul giro di tangenti in cambio di appalti: l'architetto Alesci torna libero

Droga dei Belforte, pusher torna libero

Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brückner è libero.

Cerca Video su questo argomento: Torna Libero Christian Br252ckner