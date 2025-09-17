Torna libero Christian Brückner il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann | Ha progetti per il futuro ma soffre d' ansia
È tornato un uomo libero Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa della piccola Madeleine McCann. Il 48enne tedesco, che non è mai stato incriminato per il rapimento della bimba inglese, è stato scarcerato nella mattina di oggi, mercoledì 17 settembre: Brückner ha lasciato la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: torna - libero
Stalking sull’ex compagna: 40enne torna libero, revocati i domiciliari
L'inchiesta sul giro di tangenti in cambio di appalti: l'architetto Alesci torna libero
Droga dei Belforte, pusher torna libero
Schettino torna libero.. Quel triste giorno #Giuseppe #Girolamo, il trentenne batterista-eroe di #Alberobello, fu annoverato tra i 32 morti della #Concordia. Giuseppe morì per lasciare il suo posto sulla scialuppa ad un bambino durante il naufragio della nave pu - facebook.com Vai su Facebook
Torna libero #SalvatoreRaimondi: nel marzo del 2006 aveva rapito il piccolo #TommyOnofri, morto poco dopo a 18 mesi. La mamma del bimbo: "Goditi la vita, noi condannati per sempre". #Salvini: "Questa non è giustizia" - X Vai su X
Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brückner è libero.