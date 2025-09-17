Torna il caldo sull’Italia in arrivo anticiclone africano

In questa notizia si parla di: torna - caldo

Weekend di fuoco, oggi e domani torna l’allerta caldo: sei le città più roventi

Torna il caldo africano: da lunedì temperature fino a 38 gradi all’ombra dopo i temporali del weekend

A Bergamo torna il caldo africano: in arrivo picchi oltre i 37°C nel weekend

Caldo in aumento sull’Italia | anticiclone africano picchi fino a 34° Ecco dove e quando; Picco del caldo sull’Italia | oggi e domani bollino rosso in 16 città.

In arrivo anticiclone africano, torna il caldo intenso - Da giovedì 7 agosto è in arrivo, infatti, una nuova ondata di calore che potrebbe tenerci compagnia almeno fino a ... Lo riporta ecodibergamo.it

Bye bye anticiclone delle Azzorre, è in arrivo quello africano. Sull’Italia torna il caldo molto afoso - Dopo un fine settimana contrassegnato da numerose insidie, con piogge, forti temporali e anche qualche grandinata, l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre sull'estate mediterranea sta per finire. Riporta notizie.tiscali.it