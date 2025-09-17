Torna Barengo diVino | una serata con i sapori e i vini del territorio
A Barengo torna, per la seconda edizione, "Barengo diVino", l'evento enogastronomico organizzato da Pro Loco Barengo.L'appuntamento è in programma sabato 20 settembre a partire dalle ore 18 in piazzaTravaglini, per una serata all'insegna dei sapori e dei vini del territorio, con tavolate in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
