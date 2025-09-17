Torna a Padova Wine Next | degustazioni aperte al pubblico nel weekend

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vetrina unica dedicata al mondo del vino, nata con l’obiettivo di favorire il matching e l’incontro diretto tra i ristoratori e i produttori di etichette di qualità. Torna l’appuntamento con Wine Next, quinta edizione della manifestazione B2B riservata agli operatori del settore Ho.re.ca. in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - padova

Bagarre in Consiglio. Lite tra Di Padova e Negrini: "Torna nelle fogne!"

A Padova torna il Festival della Consapevolezza

Il 20 luglio torna il parco gonfiabili gratuito a Padova

Torna a Padova Wine Next: degustazioni aperte al pubblico nel weekend; Degustazioni e masterclass: WINE NEXT celebra il vino a Padova; Wine Next a Padova la fiera dei grandi vini il 20, 21 e 22 settembre 2025.

Wine Next, a Padova la fiera dei grandi vini - Anche quest’anno, giunto alla sua quinta edizione, torna Wine Next: l’appuntamento imperdibile dedicato al mondo del vino. padovaoggi.it scrive

Alla Fiera di Padova la quarta edizione di 'Wine Next' - Si terrà lunedì 23 e martedì 24 settembre prossimi, al padiglione 11 della Fiera di Padova, la quarta edizione di "Wine Next", evento organizzato da Padova Hall e dal Team Veneto degli Agenti Wine and ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Padova Wine Next