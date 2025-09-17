Torino ventenne scomparsa da lunedì | stava frequentando un ragazzo colombiano
Da due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne torinese sparita da lunedì mattina. L’allarme è stato lanciato dalla madre, Patrizia Pignalosa, che ha diffuso la foto della figlia sui social per chiedere aiuto. Secondo amici e parenti, dietro alla sua assenza improvvisa potrebbe celarsi una fuga sentimentale. Sofia, studentessa di lettere, da mesi e ra in contatto online. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: torino - ventenne
Sofia Napolitano, universitaria ventenne, scomparsa da lunedì mattina: mistero a Torino
+ Torino, ventenne scippa collana a turista: arrestato + Un 20enne di origini egiziane è stato arrestato in centro a Torino dopo aver strappato una collana a una turista in piazza Carlo Felice. Fermato dalla polizia in via San Quintino dopo un breve Torino, scipp - facebook.com Vai su Facebook
Scende dall’auto finita contro un albero e viene investita da una seconda vettura: ventenne di Bra grave al Cto di Torino - X Vai su X
Sofia Napolitano universitaria ventenne scomparsa da lunedì mattina | mistero a Torino.
Ricerche in corso per trovare Sofia Napolitano, la ventenne è scomparsa ieri da Torino - TORINO – Non dà sue notizie da ieri mattina, 15 settembre, Sofia Napolitano. Segnala quotidianopiemontese.it