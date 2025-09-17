Torino ventenne scomparsa da lunedì | stava frequentando un ragazzo colombiano

17 set 2025

Da due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne torinese sparita da lunedì mattina. L’allarme è stato lanciato dalla madre, Patrizia Pignalosa, che ha diffuso la foto della figlia sui social per chiedere aiuto. Secondo amici e parenti, dietro alla sua assenza improvvisa potrebbe celarsi una fuga sentimentale. Sofia, studentessa di lettere, da mesi e ra in contatto online. 🔗 Leggi su Feedpress.me

