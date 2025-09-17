Da lunedì mattina non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne di Torino residente con la famiglia a Città Giardino, quartiere di Mirafiori. Prima di uscire di casa aveva detto alla madre che sarebbe andata all’università per assistere all’esame di un’amica, ma non è più rientrata. L’allarme è stato lanciato dalla madre Patrizia Pignalosa, che ha diffuso la foto della figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Torino, ventenne scomparsa da lunedì: stava frequentando un ragazzo colombiano. L'appello della madre