Torino ventenne scomparsa da lunedì | stava frequentando un ragazzo colombiano L' appello della madre
Da lunedì mattina non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne di Torino residente con la famiglia a Città Giardino, quartiere di Mirafiori. Prima di uscire di casa aveva detto alla madre che sarebbe andata all’università per assistere all’esame di un’amica, ma non è più rientrata. L’allarme è stato lanciato dalla madre Patrizia Pignalosa, che ha diffuso la foto della figlia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Torino, la studentessa ventenne Sofia Napolitano scomparsa da lunedì. Le ultime tracce e l'appello della famiglia
Torino, ventenne scomparsa da lunedì: stava frequentando un ragazzo colombiano
