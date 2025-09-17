Torino Sofia Napolitano scomparsa da due giorni | l’appello disperato della madre

Quando e dove è stata vista l’ultima volta Sofia?. Sofia Napolitano, 20 anni, è sparita lunedì 15 settembre dal quartiere Mirafiori di Torino. Aveva detto alla madre che sarebbe andata ad assistere a un esame universitario di un’amica, ma non è mai arrivata a destinazione. Da allora il suo telefono risulta spento e di lei non si hanno più tracce. Come era vestita Sofia al momento della scomparsa?. Secondo la denuncia presentata dalla famiglia, la ragazza indossava pantaloni neri e una felpa beige. Capelli scuri, lunghi e mossi, occhi castani: questa la descrizione diffusa dalle forze dell’ordine, che hanno già inoltrato la sua foto a tutti i comandi di polizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

