Torino scomparsa una ragazza | Si è allontanata con un ragazza
L'appello della madre di Sofia sui social: "Chiunque li abbia visti mi contatti subito"
Donna scomparsa con i figli, primi avvistamenti a Torino: continuano le ricerche
17enne scomparsa a Portocomaro: Aurora avrebbe dovuto raggiungere Torino a bordo di un treno
Aurora scomparsa da Portacomaro: la 17enne vista l’ultima volta in stazione a Torino, ricerche in corso
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, l'appello della famiglia - Dopo aver detto alla madre di dover uscire di casa per assistere all'esame di un'amica, la ragazza ha fatto perdere le sue tracce
Scomparsa a Torino la 20enne Sofia Napolitano, la famiglia: "Potrebbe essere insieme a un ragazzo, aiutateci" - Sono ore di grande apprensione per i familiari di Sofia Napolitano/Pignalosa, una ragazza di 20 anni che dalle ore 9 di ieri, lunedì 15 settembre, è scomparsa a Torino.