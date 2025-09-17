Torino prof israeliano difende Idf | Politecnico sospende rapporto
''Appena venuto a conoscenza dell'inaccettabile esternazione, ho disposto la sospensione di ogni rapporto con il docente' commenta il rettore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: torino - prof
Torino, violenza sessuale? 11 mesi dopo il prof torna in cattedra: FdI insorge
Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione
«L’Idf è l’esercito più pulito al mondo». Il Politecnico di Torino interrompe ogni rapporto con il prof israeliano: «Inaccettabile esternazione»
Il prof israeliano loda il suo esercito a lezione. Il Politecnico lo sospende https://lastampa.it/torino/2025/09/17/news/il_prof_israeliano_loda_il_suo_esercito_a_lezione_il_politecnico_lo_sospende-15312134/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico: aveva difeso Idf durante lezione Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Prof israeliano difende Idf, Politecnico sospende rapporto; Professore israeliano difende Idf durante una lezione al Politecnico di Torino: sospeso dal rettore Stefano Corgnati; “L’Idf è l’esercito più pulito del mondo”: il Politecnico sospende il prof israeliano.
Prof israeliano difende Idf, Politecnico sospende rapporto - Al Politecnico di Torino Pini Zorea, docente dell'università israeliana di Braude, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato, durante una lezione ha difeso l'Idf definendolo "l'esercito più pul ... Segnala rainews.it
Il prof Pini Zorea: «L'esercito israeliano il più pulito del mondo». E il Politecnico di Torino lo sospende - Difende l'esercito israeliano durante una lezione, definendolo «l'esercito più pulito al mondo». Secondo msn.com