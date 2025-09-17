Torino 20enne scomparsa ricompare in video con il fidanzato | Sto bene
Sta bene e non è in pericolo Sofia Napolitano, la studentessa di 20 anni di Torino, scomparsa il 15 settembre scorso dalla zona Mirafiori del capoluogo piemontese. La giovane ha pubblicato un video sui social in cui si mostra in compagnia con il fidanzato. “Purtroppo la mia famiglia non ha mai visto bene questa unione e purtroppo ha cercato sempre di ostacolarci fin dalla prima volta che è venuto in Italia per venirmi a trovare. E’ stata molto dura, con litigi molto pesanti. Mi stavano facendo del male sia psicologicamente che fisicamente e lui ascoltava tutto l’accaduto”, “ho lasciato ai miei genitori una lettera in cui spiegavo tutte le ragioni del mio allontanamento e che sarebbe stato un allontanamento temporaneo “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
