Tommaso Guido presenta La cura è dentro di te alla fiera aurea di Scandicci

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di Aurea,  la Fiera della Prevenzione e del Benessere di ScandicciTommaso Guido presenta il suo libro LA CURA È DENTRO DI TELa via olistica per ritrovare l’equilibrio Un viaggio nell’autocura tra benessere, energia vitale e medicina cinese.21 settembre, ore 15Domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La medicina cinese spiegata da Tommaso Guido, l'infermiere più noto del web: «Non dobbiamo mai dimenticare che il corpo umano ha risorse straordinarie»

