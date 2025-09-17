Tommaso Guido presenta La cura è dentro di te alla fiera aurea di Scandicci
In occasione di Aurea, la Fiera della Prevenzione e del Benessere di Scandicci, Tommaso Guido presenta il suo libro LA CURA È DENTRO DI TELa via olistica per ritrovare l’equilibrio Un viaggio nell’autocura tra benessere, energia vitale e medicina cinese.21 settembre, ore 15Domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La medicina cinese spiegata da Tommaso Guido, l'infermiere più noto del web: «Non dobbiamo mai dimenticare che il corpo umano ha risorse straordinarie»
