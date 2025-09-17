Together la recensione | la coppia non è un pranzo di gala

Un body horror che funziona di per sé, e che funziona ancora meglio se pensiamo che parla dell'orrore, del patologico ma anche del sublime nascostri nelle relazioni sentimentali. La recensione di Together di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Together, la recensione del film esordio alla regia di Michael Shanks, è un horror viscerale, romantico e fuori dagli schemi.

Together, un body horror brillante che dà un nuovo significato allo 'stare insieme' - Il regista è molto bravo a calibrare i tempi del racconto.

