AGI - La TBM Viviana ha iniziato a 600 metri sotto il comune di Saint-Martin-la-Porte, il suo cammino dentro la montagna per scavare il tratto di circa 9 km del tunnel di base della Torino-Lione. L'opera, nel suo complesso, prevede nei prossimi due anni l'avvio di tutte e sette le frese che dovranno completare la galleria ferroviaria più lunga e profonda al mondo. Il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 km, rappresenta il cuore della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri che collegherà Lione e Torino. Il progetto si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T dell' Unione Europea, pensata per sviluppare una mobilità integrata e sostenibile e ridurre l'impatto ambientale del trasporto merci all'interno del continente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - TMB Viviana dà il via alla galleria sulla Torino-Lione