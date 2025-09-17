Tiziano Ferro in tour negli stadi | i prezzi dei biglietti
Tiziano Ferro torna negli stadi italiani con il tour “ STADI26 ”, dieci concerti che lo vedranno protagonista nei principali impianti sportivi del Paese tra maggio e luglio 2026. L’annuncio ha subito acceso l’attesa dei fan, che potranno ascoltare dal vivo i grandi successi del cantautore insieme alle nuove produzioni, a tre anni di distanza dall’ultima tournée negli stadi che aveva registrato 570 mila spettatori complessivi. L’annuncio del tour arriva poche settimane dopo l’uscita del singolo Cuore Rotto e dopo un lunghissimo periodo di silenzio e assenza dei social. Inizia una seconda fase per la carriera di Tiziano Ferro che ha cambiato management e casa discografica dopo oltre 20 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
