Tivoli 28enne tenta di truffare di nuovo una 90enne già derubata 10 giorni prima
Arrestato a Tivoli un ventottenne partenopeo per truffa aggravata ai danni di anziane: tentava di raggirarle fingendosi nipote. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
tivoli - 28enne
Recita la parte dell’anziano e incastra il giovane truffatore che aveva derubato la madre. Protagonista un 28enne di Tivoli
Tivoli, 28enne arrestato per tentata truffa: pochi giorni prima aveva già raggirato la stessa anziana - La vittima, una novantenne residente in città, era già stata raggirata dallo stesso giovane appena dieci giorni prima ... Scrive ilquotidianodellazio.it