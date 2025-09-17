Tir in fiamme in galleria chiuso tratto dell’A1 Direttissima | traffico in tilt

Un boato improvviso, poi il fumo che ha invaso la carreggiata. Chi era in viaggio si è trovato di fronte a una coltre nera che ha reso impossibile vedere oltre pochi metri. Auto e camion incolonnati, lampeggianti accesi, qualcuno che ha accostato impaurito. In pochi minuti il caos: chi era dietro ha iniziato a rallentare bruscamente, mentre davanti le sirene dei soccorsi cominciavano a farsi sentire. Il tempo di realizzare e la galleria si è trasformata in una trappola di fumo e calore. Un mezzo pesante avvolto dalle fiamme ha costretto a interrompere la circolazione, con automobilisti rimasti bloccati in fila, senza alternative immediate se non attendere l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

