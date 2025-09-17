Tir impazzito si schianta in autostrada | squadre di vigili del fuoco sul posto

Ha perso il controllo mentre era al volante di un mezzo pesante e in pochi istanti la corsa si è trasformata in un ribaltamento. Una dinamica improvvisa che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, chiamati nel pomeriggio per un grave incidente stradale. >> “Mollato davanti a tutti”. Stefano De Martino, choc: cosa è successo adesso con la fidanzata Caroline Tronelli L’allarme è scattato poco dopo le 16:30, quando diversi automobilisti hanno segnalato un autoarticolato finito di traverso, uscito di strada e inclinato su un fianco. Le immagini arrivate dai soccorritori raccontano di un veicolo imponente che non ha lasciato indifferenti gli altri viaggiatori, bloccati da rallentamenti e code. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it