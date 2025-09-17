Tir fuori controllo si ribalta in autostrada | traffico bloccato è l’inferno
Un attimo di distrazione o un improvviso imprevisto alla guida di un mezzo pesante e la situazione sull’autostrada si trasforma in un vero incubo. Nel pomeriggio, un grave incidente stradale ha visto protagonista un autoarticolato, ribaltatosi dopo aver perso il controllo. Un evento che ha richiesto la rapida mobilitazione delle squadre di soccorso e ha catturato l’attenzione di automobilisti e viaggiatori bloccati nel traffico. L’allarme è scattato poco dopo le 16:30, quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un tir di traverso sull’autostrada, uscito di strada e inclinato su un fianco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
