Tiktok diventerà americana con Oracle? Cosa ha detto Trump

Quifinanza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una svolta storica per il futuro di TikTok negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe stato raggiunto un accordo che trasferisce il controllo delle operazioni americane del popolare social network a un consorzio di investitori a stelle e strisce. L’intesa, ancora non ufficiale, prevede la creazione di una nuova società indipendente che gestirà TikTok sul suolo americano. La proprietà sarà ripartita in modo da garantire il predominio statunitense: l’80% delle quote andrà a un gruppo di investitori guidato da colossi come Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz, mentre il restante 20% sarà detenuto da azionisti cinesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

tiktok diventer224 americana con oracle cosa ha detto trump

© Quifinanza.it - Tiktok diventerà americana con Oracle? Cosa ha detto Trump

In questa notizia si parla di: tiktok - diventer

tiktok diventer224 americana oracleTiktok diventerà americana con Oracle? Cosa ha detto Trump - TikTok negli Stati Uniti cambia volto: accordo con colossi come Oracle e Silver Lake per una nuova società a maggioranza americana che garantirà sicurezza e controllo dati ... Scrive quifinanza.it

TikTok, la divisione americana nelle mani delle big tech Usa: Oracle in pole. Ecco com'è nato il colosso di Larry Ellison - TikTok evita il ban negli USA grazie a un accordo con la Cina: Oracle in pole nel ruolo di custode dei dati americani e vola a Wall Street ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Tiktok Diventer224 Americana Oracle