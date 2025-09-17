Tiktok diventerà americana con Oracle? Cosa ha detto Trump
Una svolta storica per il futuro di TikTok negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe stato raggiunto un accordo che trasferisce il controllo delle operazioni americane del popolare social network a un consorzio di investitori a stelle e strisce. L’intesa, ancora non ufficiale, prevede la creazione di una nuova società indipendente che gestirà TikTok sul suolo americano. La proprietà sarà ripartita in modo da garantire il predominio statunitense: l’80% delle quote andrà a un gruppo di investitori guidato da colossi come Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz, mentre il restante 20% sarà detenuto da azionisti cinesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: tiktok - diventer
