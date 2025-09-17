Ti taglio la testa e la mando a tua madre poi morsi e pugni in faccia alla compagna | arrestato noto uomo d’affari
Milano, 17 settembre 2025 – Una lunga serie di aggressioni fisiche alla compagna. La prima è avvenuta, secondo le denunce, nel gennaio 2023 in un ristorante di corso Garibaldi. L'ultima poco meno di due mesi fa, a fine luglio 2025, è andata in scena in un albergo di Dubai: la vittima ha riportato la frattura della mandibola e una prognosi superiore a 40 giorni. Per questo, martedì 16 settembre il cinquantaduenne A.R., noto uomo d'affari di origine iraniana, è stato arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari nella sua abitazione in pieno Quadrilatero della Moda, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate emessa dal gip Roberto Crepaldi su richiesta dell'aggiunto Maria Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
