Ti abbiamo chiamato tre volte | occhio all' ultima truffa via mail come riconoscerla

L'incremento del numero di casi ha fatto scattare l'allarme in rete su un nuovo tipo di truffa diffusa tramite e-mail: "Ti abbiamo chiamato tre volte", si legge nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, il modo migliore per generare un forte senso d'urgenza nell'obiettivo di turno e spingerlo ad agire d'istinto. Si tratta di una delle tecniche più diffuse di ingegneria sociale, e a quanto pare dal numero già elevato di vittime, sta producendo i risultati attesi dai cybercriminali. "Tutte le tue foto e i tuoi video verranno eliminati. Agisci subito", prosegue la mail, rincarando la dose e rafforzando nell'utente l'idea di dover agire rapidamente per risolvere il fantomatico problema portato alla sua attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

