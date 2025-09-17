Thuram | I miei sorrisi? La gente pensi quel che vuole Grazie Calha ed Esposito è fantastico

Doppietta di testa contro l'Ajax per il francese, che ringrazia il turco per gli assist: "Con Pio ho un'ottima intesa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thuram: "I miei sorrisi? La gente pensi quel che vuole. Grazie Calha, ed Esposito è fantastico"

In questa notizia si parla di: thuram - miei

Jugovic: "Tra i Thuram scelgo Khephren. L'attacco Juve? La concorrenza fa bene, ai miei tempi..."

Khephren Thuram a DAZN: «Tudor ci ha detto di giocare con coraggio e personalità. Marcus pensa questo di me. I miei idoli? Pogba e…»

Punto primo : era in corso la review al VAR, il gol non era ancora stato convalidato e la partita non era finita Punto secondo: se i miei figli fossero avversari sul campo mi piacerebbe che avessero lo stesso rapporto dei ragazzi Thuram. Punto terzo: la morale ai - X Vai su X

Immagini esclusive di casa Thuram dopo ieri sera... - facebook.com Vai su Facebook

Thuram: I miei sorrisi? La gente pensi quel che vuole. Grazie Calha, ed Esposito è fantastico; Come guardare PSG-Atletico: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su | News IT; Flamengo-Chelsea al Mondiale per Club Fifa 2025: la passione Rubro-Negra e la colonia di ex italiani.

Thuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: “Spiegare? No, interpretate ciò che volete” - Marcus Thuram ha risposto a chi lo ha criticato per il suo comportamento in Juve- Lo riporta fanpage.it

Champions: Thuram, dovevamo rispondere e lo abbiamo fatto - "Abbiamo fatto una grande gara anche senza prendere gol, era un obiettivo e siamo felici. Secondo msn.com