Thuram Bonny svelato l’audio del VAR in Juve Inter | Appoggia il braccio ma… L’episodio e il commento di Rocchi a OpenVAR

Thuram Bonny, svelato l’audio del VAR in Juve Inter: ecco cosa è successo e il commento di Rocchi a OpenVAR. Il dibattito sul controverso finale di Juventus – Inter, concluso con la vittoria bianconera per 4-3, è stato il tema principale dell’ultima puntata di Open Var su Dazn. Con la partecipazione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, è stato analizzato il contatto tra Thuram e Bonny che ha preceduto di pochi istanti il gol decisivo di Adzic. L’episodio ha scatenato accese discussioni, ma l’analisi degli audio tra sala Var e arbitro ha fornito un quadro chiaro e inequivocabile della situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

