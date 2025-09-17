Thuram a Sky | Mi sto trovando bene oggi abbiamo gestito bene i momenti della gara Le critiche per la mia risata in Juve Inter? Rispondo così

L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro l’Ajax. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Ajax Inter, Marcus Thuram ha commentato così la vittoria ottenuta per 0 a 2 all’esordio stagionale nella League Phase della Champions League. Vittoria che porta la sua firma, dato la doppietta realizzata tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Queste le sue risposte anche sulle critiche social post Juventus. 4 GOL IN 4 PRESENZE – « Non lo sapevo, l’ho scoperto stasera come voi (ride, ndr) ». SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – « Sì, un po’ più di attenzione, gestendo meglio i momenti della gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Sky: «Mi sto trovando bene, oggi abbiamo gestito bene i momenti della gara. Le critiche per la mia risata in Juve Inter? Rispondo così»

In questa notizia si parla di: thuram - trovando

Queste le parole di Khephren #Thuram ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 4-3 contro l’Inter #juveinter #derbyditalia #juventusinter #news - facebook.com Vai su Facebook

Papà Lilian e il derby col fratello Marcus: le prime parole di Thuram alla Juve; Carlos Augusto e Thuram stendono il Como. Inzaghi a -3 dall'Atalanta. Rivivi la diretta; Aston Villa-Juve: pareggio a reti bianche in Champions. Rivivi la diretta.

Thuram a Sky : "Tutta l'Italia conosceva Esposito, stasera si è fatto conoscere dal mondo. È fortissimo" - È Marcus Thuram l'uomo partita della notte di Amsterdam dell'Inter che comincia bene la nuova avventura europea stagionale e archivia la triste finale di Champions League di ... Lo riporta fcinternews.it

Pistocchi sul dialogo dei fratelli Thuram: "Polemica stupida, generata dai social e cavalcata anche da tv e giornali su di una bella pagina di sport" - Il giornalista Maurizio Pistocchi, su X, ha commentato così la vicenda legata ai fratelli Thuram: "È stata fatta una polemica stupida, generata dai social e cavalcata anche da tv ... Riporta tuttojuve.com